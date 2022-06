Diocesi: Alessandria, giovedì sera mons. Gallese presiede la celebrazione del Corpus Domini con l’ammissione agli ordini sacri di un seminarista

In occasione della solennità del Corpus Domini, giovedì 16 giugno, come da tradizione, il vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese, presiederà la celebrazione eucaristica cittadina alle 21 presso la parrocchia di Nostra Signora del Carmine.

Nel corso della messa, il seminarista Alessandro Capra verrà ufficialmente ammesso tra i candidati al Sacramento dell’Ordine. “Questo – ricordano dalla diocesi – è il primo passo cui seguiranno gli ordini del lettorato, dell’accolitato, per poi giungere all’ordinazione diaconale e, da ultima, l’ordinazione presbiterale”.

Al termine della celebrazione si terrà la processione per le vie della città che si snoderà lungo via dei Guasco, piazza della Libertà e via Parma per poi giungere in cattedrale dove il vescovo impartirà la benedizione eucaristica.