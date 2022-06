Diocesi: Bologna, il card. Zuppi guiderà il pellegrinaggio a Lourdes dal 30 agosto al 2 settembre

L’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, guiderà il pellegrinaggio diocesano a Lourdes che si svolgerà da martedì 30 agosto a venerdì 2 settembre con momenti di preghiera e spiritualità, partecipazione alle celebrazioni religiose, visita ai luoghi di Santa Bernadette e la catechesi del card. Zuppi. Il pellegrinaggio è proposto dalla Chiesa di Bologna e dall’Unitalsi, che accompagnerà gli ammalati e quanti necessitano di cure e attenzioni speciali, e si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid con l’organizzazione tecnica dell’agenzia Petroniana Viaggi.

“L’arcivescovo – afferma don Massimo Vacchetti, responsabile dell’Ufficio diocesano per i pellegrinaggi presentando il viaggio – ha desiderato fortemente questo pellegrinaggio insieme all’Unitalsi. Andiamo a Lourdes per camminare insieme e ringraziare la Madonna perché da questi anni di pandemia, di fatica e di dolore così intensi è scaturito anche del bene. Con questo viaggio porteremo con noi il ricordo dei tanti, colpiti dal Covid e non, che hanno raggiunto la casa del Padre e questi giorni saranno occasione per rinnovare la fede di tanti bolognesi ripercorrendo i passi semplici e umili di Bernadette, passando insieme giorni di fraternità in un luogo di grande bellezza e suggestione spirituale. Ma sarà anche un momento speciale per chiedere il dono della pace in Ucraina e in tutti i luoghi del mondo dove si combatte e si soffre”.

“Abbiamo già pianificato due aerei in partenza da Bologna per i passeggeri con esigenze speciali – sottolinea Andrea Babbi, presidente dalla Petroniana Viaggi – ai quali si affiancheranno diversi pullman. Stiamo lavorando fianco a fianco con Unitalsi che assisterà i pellegrini ammalati e siamo pronti, grazie al personale dei nostri uffici in via del Monte, a gestire le diverse esigenze e necessità che ci presenteranno parrocchie o singoli fedeli che vogliono aderire al pellegrinaggio”. Per informazioni rivolgersi a Petroniana Viaggi: tel. 051 261036, www.petronianaviaggi.it.