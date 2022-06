Cultura: Milano, al Bilancio sociale della Bcc ospite mons. Viganò che parlerà del Papa e il cinema

“Papa Francesco e il cinema. ‘Scuola di umanità'”. In occasione della pubblicazione del Bilancio sociale 2021, sintesi dell’attività mutualistica svolta dalla Banca, venerdì 17 giugno, alle ore 20, Bcc Milano organizza un evento inedito a ingresso libero con un ospite d’eccezione, mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle scienze e delle scienze sociali.

Padrone di casa il presidente di Bcc Milano Giuseppe Maino, che illustrerà brevemente il Bilancio sociale 2021 della Banca per poi lasciare spazio alla narrazione. Nella cornice dell’auditorium “don Enrico De Gasperi” di Bcc Milano a Carugate, mons. Viganò racconterà, attraverso foto e video esclusivi, il rapporto del Papa con il cinema e aneddoti personali dell’esperienza vissuta a fianco del Pontefice.

L’evento, in linea con l’impegno sociale della Banca, occupa un posto di rilievo nel calendario di iniziative organizzate da Bcc Milano sul territorio. Infatti, in uno scenario caratterizzato da grandi necessità e poche risorse, acquisisce particolare rilevanza l’attività mutualistica svolta dalle Banche di credito cooperativo in favore delle comunità locali. Il Bilancio sociale 2021 evidenzia la scelta strategica di Bcc Milano di investire nello sviluppo sostenibile del territorio come fattore di crescita economica, sociale e culturale.