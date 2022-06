Finanza sostenibile: Banca Etica, nel 2021 erogati crediti pari a 249 milioni a persone, organizzazioni, imprese

Banca Etica pubblica il suo Report di impatto 2022, in cui vengono monitorati quantitativamente e qualitativamente gli impatti sociali e ambientali dei crediti erogati nel 2021 a persone, organizzazioni e imprese. Il rapporto misura e analizza tutte le conseguenze economiche e non economiche, dirette e non, dell’attività creditizia e finanziaria, perseguendo così il rispetto delle finalità dell’articolo 5 dello Statuto della Banca e dando concreta espressione alla visione di una finanza etica “molto più che sostenibile”, che mette al centro l’uso responsabile del denaro. Una finanza per la quale non è sufficiente rendicontare i profitti e le perdite dell’impresa, o elaborare un bilancio sociale dell’organizzazione. Banca Etica fa già tutto questo, infatti. Ma con il Report di impatto 2022 va decisamente e convintamente oltre.

Il documento, esito conclusivo di una capillare valutazione, consente a persone e organizzazioni di scegliere consapevolmente gli intermediari finanziari cui affidare risparmi e investimenti, nonché a Banca Etica di migliorarsi nel tempo.

“Per un risparmiatore – sottolinea la presidente di Banca Etica, Anna Fasano – è spesso difficile comprendere, nel labirinto delle normative bancarie, cosa vogliano dire sostenibilità, finanza ad impatto o tassonomia sociale. Banca Etica vuole fornire, anche attraverso lo strumento del Report, una bussola trasparente, semplice e concreta per poter distinguere ciò che è puro washing da ciò che è quotidiana, coerente scelta di campo: finanziare e investire in un’economia equa, giusta e pulita, e generare percorsi di cambiamento”.

Dopo due anni di pandemia che hanno segnato drammaticamente la società globale e hanno piegato molte attività economiche, due anni in cui Banca Etica non ha mai smesso di operare e offrire i propri servizi, il bilancio dei nuovi crediti erogati a persone, organizzazioni e imprese nel 2021 è di 249 milioni di euro complessivi. Questo denaro ha prodotto moltissimi impatti positivi. Nell’erogazione del credito Banca Etica esclude infatti a priori le imprese che operano in settori controversi quali fonti fossili, armi, tabacco, etc. Inoltre sottopone ogni richiesta di finanziamento alla valutazione socio ambientale. Banca Etica è anche l’unica banca italiana a rendicontare le emissioni di CO2 generate dai propri impieghi, sia creditizi che finanziari, ed è la prima ad aver ricevuto la certificazione internazionale Iso 30415:2021 “Diversity & Inclusion”, focalizzata su parità di genere e riduzione delle ineguaglianze sui luoghi di lavoro.