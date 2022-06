Minori stranieri: Sip-UnitelmaSapienza, giovedì un convegno su aspetti medici, sociali e cittadinanza

Minori stranieri in Italia: aspetti medici, sociali e cittadinanza. Si terrà giovedi 16 giugno alle 9:20 presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza – in streaming sul canale YouTube di Ateneo – l’incontro organizzato dalla Società italiana di pediatria (Sip) in collaborazione con UnitelmaSapienza. Apriranno i lavori Antonello Folco Biagini, rettore UnitelmaSapienza, e Annamaria Staiano, presidente Sip. Intervengono Mario De Curtis, presidente Comitato per la bioetica della Sip, Giovanni Corsello, direttore di Italian Journal of Pediatrics, mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, Ines Ciolli, Sapienza Università di Roma. Modera: Alessandra Arachi, giornalista del Corriere della Sera

Sono poco più di 1 milione i ragazzi stranieri con meno di 18 anni residenti nel nostro Paese senza cittadinanza italiana (circa tre quarti sono nati in Italia) e rappresentano quasi l’11 per cento del totale della popolazione in questa fascia di età. Alla vigilia della discussione in Parlamento della proposta di riforma della legge sulla cittadinanza, calendarizzata il 24 giugno, il convegno affronterà, nei vari interventi dei relatori, alcune tra le principali problematiche mediche e sociali che riguardano i minori stranieri e le proposte per la riforma della legge sulla cittadinanza.

Questo il link alla diretta.