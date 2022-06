Diocesi: Milano, 300mila ragazzi e 40mila educatori negli oratori estivi. Il tema: “Batticuore – Gioia piena alla tua presenza”

“Dopo due anni di limitazioni sono ripartiti a pieno regime da giovedì scorso gli oratori estivi nella diocesi di Milano. Si stima che siano circa 300mila i bambini protagonisti di questa esperienza, accompagnati da 40mila animatori, educatori, suore e sacerdoti in quasi mille oratori”. Lo si legge in un comunicato della diocesi ambrosiana. “Per tutti le giornate saranno scandite da momenti di preghiera, gioco, animazione e attività culturali”. Il tema proposto quest’anno dalla Fondazione oratori milanesi (Fom) si riassume nel titolo ‘Batticuore – Gioia piena alla tua presenza’: un’occasione di crescita emotiva ed affettiva per comprendere che le emozioni non sono buone o cattive, ma fanno parte della propria umanità”.

“In questi anni – spiega don Stefano Guidi, direttore della Fom e responsabile del Servizio diocesano per l’oratorio e lo sport -, il giorno dell’apertura degli oratori estivi è diventato fortemente desiderato, un tempo di liberazione dalle limitazioni e dai fantasmi della pandemia. In diversi casi si registrano presenze mai verificate anche prima del Covid. Questa è la bellezza dell’oratorio: l’accoglienza di tutti – nessuno escluso – perché tutti possano sentirsi a casa in questo mondo e possano scoprire che siamo ‘a casa’ dove siamo parte di legami buoni”.

In questo spirito di accoglienza, Fom e Caritas Ambrosiana hanno predisposto l’apertura di uno sportello a sostegno delle comunità che, durante le attività del prossimo oratorio estivo, ospiteranno ragazzi e ragazze provenienti dall’Ucraina.

L’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, visiterà in tre diverse giornate alcuni oratori estivi: a Segrate, nel decanato di Luino e in quello di Legnano. Il 16 giugno sarà a Segrate, il 30 giugno nel Luinese, il 1° luglio in 4 località del Legnanese.