Cure palliative: Scienza & Vita e Uer, da settembre il master in “Psicologia ed etica”. Il 22 giugno evento lancio al Museo dell’Orto botanico di Roma

Prenderanno il via a settembre le lezioni del primo master universitario di I livello in “Psicologia ed etica delle cure palliative” promosso dall’associazione Scienza & Vita in collaborazione con l’Università europea di Roma. Il percorso formativo, diretto dalla professoressa Claudia Navarini e strutturato in 1.500 ore totali, viene offerto “per rispondere concretamente alla crescente domanda di esperti, oltre agli operatori di area medica, che possano occuparsi del malato e delle sue condizioni”. “Quando si sente parlare di palliazione – spiegano i promotori – si immagina che essa riguardi unicamente il dolore nella fase terminale. In realtà, pur non potendo determinare l’inversione della progressione di malattia o il recupero delle condizioni di salute, le cure palliative promuovono il benessere generale del paziente”.

Finalità e contenuti del master verranno presentati il prossimo 22 giugno, a Roma, nella cornice del Museo dell’Orto botanico, in largo Cristina di Svezia 23 A. L’evento sarà anche trasmesso sul sito web, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube di Scienza & Vita.

Il master, le cui lezioni proseguiranno fino a maggio 2023 ogni sabato dalle 9 alle 18.30, prevede la frequenza online e laboratori e approfondimenti in presenza, con sessioni residenziali che si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato (2 o 3 incontri durante lo svolgimento del master).