Diocesi: Vicenza, giovedì la celebrazione del Corpus Domini presieduta da mons. Pizziol. Torna la processione nel centro storico

In occasione della solennità del Corpus Domini, giovedì 16 giugno, il vescovo di Vicenza, mons. Beniamino Pizziol, presiederà la celebrazione eucaristica alle 19.30 in cattedrale. La messa sarà preceduta, alle 19, dall’incontro del presule con i ministri dell’Eucarestia delle parrocchie cittadine e della diocesi, per un momento di saluto e di catechesi.

Al termine della celebrazione, dopo due anni di sosta forzata a causa della pandemia, tornerà a svolgersi la processione eucaristica per le vie del centro storico che la diocesi di Vicenza propone ogni anno il giovedì che precede la Solennità del Corpo e Sangue di Cristo: verranno percorsi contrà Vescovado, piazza Castello, corso Palladio, contrà Cesare Battisti fino a raggiungere piazza Duomo. “Questo momento – si legge in una nota della diocesi – si pone anche come tappa di preparazione al Congresso eucaristico nazionale che si celebrerà a Matera dal 22 al 25 settembre”. La celebrazione di giovedì sera sarà interamente trasmessa in diretta da Radio Oreb (Fm 90.20; radioreb.org).