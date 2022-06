Migranti: Fons. Ismu, on line le “Mappe non convenzionali” per favorire l’integrazione tra migranti e cittadini. Per ora a Lisbona, Nicosia, Milano e Perugia

Titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo, minori neoarrivati e le loro famiglie, studenti universitari internazionali e rifugiati da oggi avranno a disposizione un nuovo strumento per poter familiarizzare più facilmente con i luoghi delle nostre città: le “Mappe non convenzionali” che favoriscono l’integrazione tra migranti e cittadini.

Le “Mappe non convenzionali”, implementate in alcuni quartieri di 4 città europee, Lisbona (Bairro das Galinheiras) in Portogallo, Nicosia a Cipro, Milano (Stazione Centrale-Naviglio Martesana) e Perugia in Italia, sono nate nell’ambito di Near- NEwly ARrived in a common home, l’innovativo progetto europeo che mira a favorire il percorso di integrazione dei migranti neoarrivati (adulti e minori) durante il loro insediamento nei Paesi di accoglienza. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Fondo asilo, migrazione e integrazione (Amif) e coordinato da Fondazione Ismu (Italia) in partnership con Tamat Ong (Italia), Cardet Ong (Cipro), AidGlobal (Portogallo), Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), ha l’obiettivo di attivare un processo di fiducia reciproca, conoscenza e scambio interculturale tra i migranti e le comunità locali per la costruzione di un senso di appartenenza ad un’unica “nuova casa comune”, perché – come recita il claim di Near – “Casa è il posto dove mi trovo adesso”.

Le mappe, cui si accede tramite Web App (https://nearproject.eu/en/unconventionalmaps), vogliono essere una risorsa anche per tutti i cittadini che hanno il desiderio di scoprire o riscoprire, con nuovi occhi, alcuni angoli nascosti della propria città.

A Milano la “Mappa non convenzionale” (https://unconventionalmaps.com/near/area/milano/), si concentra nella Zona 2, quella del quartiere attorno alla Stazione centrale che si sviluppa lungo i binari fino al naviglio della Martesana. A Perugia la mappa (https://unconventionalmaps.com/near/area/perugia/) non coinvolge soltanto il centro cittadino, in cui si trovano le principali attività e centri culturali e amministrativi, ma anche un’ampia fascia suburbana.