Sport: Palermo, al via domani il 21° Torneo di calcio giovanile “Ninni Cassarà”

(Foto: Polisportiva Gonzaga)

La Polisportiva Gonzaga Asdc, in collaborazione con la Federazione italiana giuoco calcio Lnd, organizza dal 15 al 18 giugno il 21° Torneo di calcio giovanile “Ninni Cassarà” per le categorie esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci.

Il torneo, che avrà la sua base presso gli impianti sportivi della Polisportiva Gonzaga (ubicati presso il Gonzaga Campus di Palermo, in via Piersanti Mattarella n. 38/42), si svilupperà anche presso altri campi della città di Palermo.

“La manifestazione, in memoria del vicequestore della Polizia di Stato assassinato dalla mafia il 6 agosto 1985, vuole far vivere ai giovani atleti delle società siciliane un’occasione di incontro e confronto sul piano sportivo e allo stesso tempo far conoscere l’alto profilo professionale, i valori e l’impegno profuso da Antonino Cassarà per il rispetto della legalità e per rendere più vivibile Palermo e la Sicilia – si legge in una nota -. Un appuntamento che, anno dopo anno, è cresciuto sempre di più, fino a rappresentare un evento atteso dai tantissimi giovani appassionati di calcio. Al torneo, infatti, prenderanno parte circa 90 squadre in rappresentanza di società provenienti da tutta la Regione Sicilia”.

All’interno del programma è previsto anche un triangolare dall’alto valore simbolico, che vedrà la presenza di una rappresentanza dei magistrati e della Polizia di Stato.

La giornata inaugurale del torneo, prevista per domani, alle 16,30, al Gonzaga Campus, inizierà con la presentazione delle squadre e della figura di Ninni Cassarà.