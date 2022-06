Formazione: Istituto Toniolo, a Roma dal 24 al 26 giugno la Summer School “Le guerre e la pace ai confini dell’Europa”

3 miliardi e 350 milioni di siti e documenti per presentarla e spiegarla su internet (all’11 giugno 2022). È questo l’ordine di grandezza della comunicazione sulla guerra in Ucraina nel suo 115° giorno. I documenti e le notizie che contengono le due parole “guerra” e “Ucraina” sono stati scritti e letti in oltre 200 lingue. La prima guerra glocale del 2022 è combattuta esclusivamente dagli eserciti dell’invasore russo e dei difensori ucraini, con tutti i fronti di guerra dentro i confini dell’Ucraina, ma con armi che arrivano da diverse parti del mondo, gravi effetti collaterali sulla vita di centinaia di altri popoli e con devastanti sanzioni politiche e economiche globali. Se osserviamo l’impatto sui prezzi dell’energia, sulle borse dei valori, sulla disponibilità di materie prime soprattutto alimenti, e su molti altri settori essenziali, si deve ammettere che la guerra è combattuta a livello locale, ma le sue vittime sono davvero globali. Parte da queste realtà – definite dagli esperti come disruptions, novità e distruzioni dirompenti – la Summer School 2022, “Le guerre e la pace ai confini dell’Europa”, proposta e co-organizzata a Roma dal 24 al 26 giugno, dall’Istituto “Giuseppe Toniolo” per il diritto internazionale della pace, in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense, la Caritas italiana, l’Azione cattolica italiana, la Focsiv e Missio. Alcuni tra gli esperti del settore umanitario, del diritto di pace e di guerra, della politica internazionale, del volontariato cattolico e della dottrina sociale della Chiesa offriranno uno sguardo sulle mappe e sulle bussole nuove che devono saper leggere i leaders e i cittadini responsabili che si trovano immersi nella nuova complessità di una guerra glocale mai vista prima. I partecipanti alla Summer School avranno un ruolo attivo nella consultazione su nuovi strumenti di riconciliazione e ricostruzione dell’ordine mondiale, a partire dalla riscoperta dei nuovi volti della pace da riconoscere e fondare sulla verità, sulla giustizia, sulla carità e sulla libertà, che la complessità e la confusione ci stanno nascondendo.

Per iscrizioni e informazioni: azionecattolica.it/incontri/summer-school-2022.