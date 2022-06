Diocesi: Perugia, al via corso di formazione per volontari in servizio nella Caritas diocesana e nell’Apv

Prenderà il via giovedì 16 giugno il nuovo corso di formazione per volontari che prestano servizio nella Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve e nell’Associazione perugina di volontariato (Apv). Si tratta, spiega una nota della diocesi, di “un percorso formativo per tutti i giovani e gli adulti che desiderano mettersi ‘a servizio’, per sperimentare cosa significa donare il proprio tempo per gli altri”.

A partire da giovedì e fino al 21 luglio, sono previsti sei incontri che si terranno con cadenza settimanale, alle 18.30, presso il “Villaggio della carità – Sorella Provvidenza”, sede della Caritas diocesana. “Particolarità di questo cammino – prosegue la nota – è la condivisione della prima fase formativa e la successiva distinzione dei percorsi che cambieranno in base al servizio che si vorrà poi effettuare, se in Caritas o nelle realtà in cui è presente l’Apv: mondo carcerario, ospedaliero e dell’assistenza ad anziani e disabili (Rsa)”. Gli incontri del 7 e 14 luglio, saranno tenuti da formatori diversi e tratteranno argomenti specifici per ogni servizio. In particolare, il 7 e 14 luglio, per gli interessati al servizio in Caritas, don Marco Briziarelli, direttore della Caritas diocesana, e Silvia Bagnarelli, assistente sociale e responsabile del Centro di ascolto diocesano, presenteranno “Chi è Caritas e centralità dell’ascolto” e “Metodo Caritas: ascoltare, osservare, discernere”. Negli stessi giorni per l’Apv saranno presentati i servizi ai detenuti (7 luglio), da Clara Salvi e Raissa De Gruttola, e il servizio in ospedale e nelle residenze per anziani (14 luglio), da Sergio Menigatti e Maria Josè Rossi.

Il primo incontro, in programma il 16 giugno, tratterà i “Fondamenti biblici del volontariato” e sarà tenuto da padre Giulio Michelini, biblista e teologo, preside dell’Ita di Assisi. I successi appuntamenti saranno dedicati alla “Storia del volontariato e identità del volontario” (23 giugno), a cura di Maurizio Santantoni, alla “Presentazione dei servizi Caritas e servizi Apv” (30 giugno), a cura di Mauro R. Cagiotti, presidente dell’Apv, e don Marco Briziarelli. Il corso terminerà il 21 luglio con la serata “Accendi il servizio”.