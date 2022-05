Ucraina: Santerini (coordinatrice Lotta antisemitismo) su affermazioni Lavrov, “una perversa e inaccettabile falsificazione della realtà”

“Dire che Hitler era di origine ebraica e che gli ebrei stessi sono antisemiti è una perversa e inaccettabile falsificazione della realtà”. Parole durissime di denuncia quelle utilizzate oggi in una nota da Milena Santerini, coordinatrice nazionale per la lotta all’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio, in merito alle dichiarazioni rilasciate ieri dal ministro degli Esteri russo Lavrov a “Zona Bianca”, trasmissione di Rete 4. “Questo modo di manipolare la verità – dice Santerini – è tipico del vero antisemitismo che cerca di capovolgere i fatti. Tale tipo di propaganda e disinformazione inquina il mondo, crea odio e sfiducia, fa diventare colpevoli le vittime. Nella storia e nel mondo attuale è uno dei modi di giustificare la violenza”.