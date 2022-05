Celam: mons. Cabrejos alla messa conclusiva del Congresso della pastorale ispanica negli Usa. “Occasione per costruire ponti”

(Foto: Celam)

“Raíces y Alas” (“Radici e ali”), il VI Congresso della pastorale ispanica negli Stati Uniti, è stata l’occasione per costruire ponti. Lo ha sottolineato ieri, presiedendo la celebrazione eucaristica di chiusura dell’assemblea, mons. Miguel Cabrejos, presidente del Consiglio episcopale latinoamericano e arcivescovo di Trujillo (Perù).

Riferendosi al Decreto conciliare Unitatis Redintegratio, che chiede una riforma permanente della Chiesa, mons. Cabrejos ha affermato che questo principio viene assunto dalla pastorale ispanica e dalla Chiesa latinoamericana. “La Chiesa che cammina in questo mondo è chiamata da Cristo a una riforma permanente, di cui ella, come istituzione terrena e umana, ha bisogno”, afferma il testo conciliare. Una riforma, ha spiegato mons. Cabrejos, che coinvolge tutte le istituzioni e le strutture ecclesiali e si attua a partire dalla nuova ecclesiologia proposta dal Vaticano II che concepisce il popolo di Dio come soggetto storico dell’evangelizzazione. Il presidente del Celam ha evidenziato il contributo giunto dalla Conferenza di Aparecida, che ha chiarito che la sequela di Gesù deve essere discepola e missionaria.

Commentando le letture della messa, il presidente del Celam ha mostrato come esse riflettano quanto vissuto in questa settimana nel Congresso “Raíces y Alas”, dove spicca la figura di Pietro, sua testimonianza di amore e di fede in Cristo risorto, mettendo in chiaro che “prima si deve ubbidire a Dio davanti agli uomini”. Il Pietro di oggi è Papa Francesco, ha mons. Cabrejos, in una Chiesa che sta attraversando un processo di rinnovamento di ristrutturazione, speranza che coinvolge tutta la Chiesa. “L’ascolto di tutto il popolo di Dio aiuterà la Chiesa a prendere decisioni pastorali che corrispondano il più possibile alla volontà di Dio”, ha concluso il presule, sottolineando l’importanza del coinvolgimento dei laici nell’attuale processo d’ascolto.