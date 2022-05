Riviste: Pime, per i 150 anni di “Mondo e Missione” mercoledì il concerto gratuito dei Nefesh Trio e una mostra

La rivista “Mondo e Missione” dell’Istituto missionario Pime è una delle poche testate in Italia a poter vantare una pubblicazione senza interruzioni dal 1872 a oggi. Per festeggiare i 150 anni di attività, il Centro, dove ha sede la redazione del magazine, offre un concerto dei The Nefesh Trio, che porteranno il pubblico in un viaggio sonoro nella musica ebraica. “Una musica – si legge in una nota del Pime – che parla di incontro, contaminazioni, spiritualità e gioia allo stesso tempo. Un segno prezioso di pace, come le storie che ogni mese ‘Mondo e Missione’ racconta ai suoi lettori”.

Lo spettacolo si terrà il 4 maggio, nella sede dell’Istituto in via Monterosa 81 (Metro Amendola o Lotto), a Milano, alle 20.30.

Il concerto dei The Nefesh Trio per “Mondo e Missione” è a ingresso gratuito. Informazioni e prenotazioni qui.

Lo stesso giorno al Pime verrà inaugurata anche una mostra gratuita che ripercorre i 150 anni di storia di “Mondo e Missione” attraverso le copertine, le storie e i temi più importanti affrontati dalla rivista e che sarà visitabile nelle settimane successive. Un viaggio da cui balza all’occhio come “Mondo e Missione” spesso abbia fatto scoprire in anticipo e in profondità personaggi e vicende che avrebbero segnato la storia: da Gandhi a madre Teresa di Calcutta, dalla guerra del Vietnam al premio Nobel per la pace congolese Denis Mukwege, solo per citare qualche esempio.

“Mondo e missione” nata con il nome “Le Missioni Cattoliche”, nel 1969 ha cambiato il nome in “Mondo e Missione” e continua ad entrare in decine di migliaia di case italiane aprendo una finestra sul mondo.