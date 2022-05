Famiglia: Acli, domani il 6° appuntamento del ciclo su “Amoris Laetitia” sul tema “Famiglie costruttrici di pace”

Si terrà domani in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Acli, alle 17.30, l’incontro “Famiglie costruttrici di pace”, sesto appuntamento di un ciclo seminariale che parte dalla rilettura dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” e dalla lettera apostolica “Patris Corde” per proporre una riflessione spirituale, culturale e sociale sul ruolo della famiglia, in vista dell’Incontro mondiale delle famiglie che si terrà a Roma il prossimo 22-26 giugno.

In questa sesta tappa sarà affrontato il rapporto tra famiglia e pace. “Come si legge nell’Amoris Laetitia n.133 – spiegano i promotori dell’iniziativa –, la comunità familiare rappresenta una insostituibile scuola di pace, insegnando a superare l’avarizia del cuore nell’andare verso l’altro. In questo momento storico la pace è messa a rischio non solo nella vicenda ucraina, ma anche dalle tante guerre dimenticate che insanguinano il mondo. Le Acli credono fortemente che è attraverso la famiglia che la fraternità può essere introdotta nel mondo”.

La diretta inizierà alle 17.30 con l’introduzione di Lidia Borzì, componente della Presidenza nazionale Acli con delega alla famiglia, di Giacomo Costa, accompagnatore spirituale Acli, e di Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero laici, famiglia e vita. A seguire una tavola rotonda moderata da Matteo Bracciali, vicepresidente Fai (Federazione Acli internazionali), con interventi di Michał Michalski, Adam Mickiewicz University Poznań, Poland, president of Institute for Family and Society Studies Foundation; Pascale Morinière, president Confédération nationale des Associations Familiales Catholiques, Francia; Paolo Ricotti, presidente Patronato Acli.

Spazio anche alle testimonianze di Silvana Poloni, presidente Acli York, membro Comites di Manchester, Inghilterra; Giuseppe Gugliuzza, Utrecht, consigliere nazionale Fai Acli Olanda; Iaryna Khomtsii, presidente dell’associazione no-profit Damo Radu e coordinatrice Patronato Acli di Leopoli, Ucraina. Le conclusioni sono affidate al presidente nazionale Acli e Fai Acli, Emiliano Manfredonia.

Per l’iniziativa è stato concesso l’utilizzo del logo del Dicastero vaticano, quello ufficiale della X Giornata mondiale della famiglia ed il patrocinio dell’Ufficio nazionale per la famiglia della Cei. Diretta sulla pagina Facebook delle Acli.