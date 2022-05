Papa Francesco: al Regina Caeli, “rinnovare l’impegno per un lavoro dignitoso e un’economia di pace”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Oggi è la festa del lavoro. Che sia stimolo a rinnovare l’impegno perché dovunque e per tutti il lavoro sia dignitoso. E che dal mondo del lavoro venga la volontà di far crescere un’economia di pace. E vorrei ricordare gli operai morti nel lavoro: una tragedia molto diffusa, forse troppo”. Lo ha detto Papa Francesco, ieri, dopo il Regina Caeli, affacciandosi dalla finestra della biblioteca del Palazzo apostolico vaticano.

Ricordando poi che il 3 maggio ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa, patrocinata dall’Unesco, il Pontefice ha reso omaggio ai giornalisti che “pagano di persona per servire questo diritto”. “L’anno scorso nel mondo 47 sono stati uccisi e più di 350 incarcerati. Un grazie speciale a quanti di loro, con coraggio, ci informano sulle piaghe dell’umanità”.