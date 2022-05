Diocesi: Firenze, giovedì l’incontro “Crisi e futuro del cattolicesimo”, in occasione dell’uscita della miscellanea in onore del card. Betori per i suoi 75 anni

“Crisi e futuro del cattolicesimo” è il tema dell’incontro su cui si confronteranno giovedì 5 maggio, alle 17, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, il card. Angelo Scola, teologo, arcivescovo emerito di Milano; Alberto Melloni, docente ordinario di Storia del cristianesimo all’Università di Modena-Reggio Emilia e segretario della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII; Luigi Alici docente emerito di filosofia morale all’Università di Macerata, già presidente nazionale dell’Azione Cattolica, e Lorenzo Ornaghi, politologo, ex ministro dei Beni e delle Attività culturali, già rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore; a moderare l’incontro il giornalista vaticanista, Fabio Zavattaro.

L’evento è stato organizzato in occasione dell’uscita della miscellanea in onore del card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, per i suoi settantacinque anni, la raccolta di scritti è stata promossa dalla Facoltà Teologica dell’Italia centrale e dall’Istituto universitario Sophia di Loppiano, che lo hanno come loro gran cancelliere. La miscellanea riporta come titolo l’incipit della Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla divina rivelazione, Dei Verbum: “Dei verbum religiose audiens et fidenter proclamans”.