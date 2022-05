Giornali Fisc: Cosenza, nuova sede per “Parola di Vita”. Mons. Nolè, “i mezzi di comunicazione sono un mezzo di evangelizzazione”

(Foto: Sir)

“I mezzi di comunicazione sono un mezzo di evangelizzazione”. Con queste parole mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, ha benedetto i locali della nuova sede del settimanale diocesano “Parola di Vita”. Dopo 14 anni, la storica testata cosentina, che proprio ieri ha compiuto 97 anni della sua prima fondazione (maggio 1925), verrà realizzata all’interno dell’ex seminario cosentino ubicato nella curia arcivescovile. Mons. Nolè ha sottolineato “la responsabilità del giornalista nel portare parole di vita perché fondate sulla Parola, che è Cristo”. Infatti – ha detto l’arcivescovo – “se il nostro impegno avrà come riferimento il Signore allora – anche grazie ai mezzi di comunicazione che si evolvono con grande velocità – saremo in grado di dare un messaggio di pace”. “Dopo 14 anni è maturato il tempo di una nuova responsabilità e di una nuova sfida”, ha detto invece il direttore, don Enzo Gabrieli. “Nel ringraziare l’arcivescovo che ha ancora una volta dato fiducia al nostro lavoro – ha detto il sacerdote cosentino –, ripartiamo anche con un taglio grafico nuovo, per un settimanale che vuole continuare a raccontare il bene che c’è sul nostro territorio”.