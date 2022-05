Anno Ignaziano: Facoltà teologica Sardegna, giovedì a Cagliari il convegno “Spiritualità-Arte-Missione: gesuiti e Sardegna”

In occasione del centenario dell’Anno Ignaziano 2021-2022, giovedì 5 maggio alle 17, nell’aula magna della Facoltà teologica della Sardegna a Cagliari (via Sanjust, 13), si terrà un convegno dal titolo “Spiritualità-Arte-Missione: gesuiti e Sardegna”. Modererà l’incontro padre Guglielmo Pireddu, docente di Storia della Chiesa alla Facoltà teologica della Sardegna. Ai saluti del preside della Facoltà, padre Francesco Maceri, seguiranno gli interventi di Carlo Chiappini (“Gesuiti nella storia: El modo nuestro de proceder”), Alessandra Pasolini (“Iconografia ignaziana nelle chiese sarde”), Marcello Schirru (“Le residenze della Compagnia di Gesù nella Sardegna centrale: architettura e vicende insediative”) e Michele Manca di Nissa (“Per un catalogo dei gesuiti sardi espulsi dai domini spagnoli in seguito alla prammatica sanzione del 1767: metodologia e obiettivi”).

L’evento sarà disponibile in differita streaming, a partire dal giorno successivo al convegno, sul canale YouTube della Pontificia Facoltà teologica della Sardegna.