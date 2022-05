Diocesi: Modena-Nonantola, il Rosario in diretta tv per tutto il mese di maggio

Sarà riproposto anche nel mese di maggio di quest’anno, come avviene dal 2020 per iniziativa dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, il Rosario in diretta televisiva, appuntamento realizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione dell’emittente TvQui (canale 17 del digitale terrestre, streaming su www.tvqui.it).

Il Rosario in diretta tv diventerà un appuntamento fisso, trasmesso dal lunedì al venerdì, alle 18.15, dalle quattro chiese mariane cittadine che hanno già ospitato l’iniziativa negli ultimi due anni: da lunedì 2 a venerdì 6 maggio nella chiesa della Beata Vergine Mediatrice, parrocchia della Madonnina; da lunedì 9 a venerdì 13 maggio nella chiesa di Sant’Agnese, santuario della Madonna della pace; da lunedì 16 a venerdì 20 maggio nella chiesa di San Giorgio, santuario della Beata Vergine Ausiliatrice del popolo modenese; da lunedì 23 a venerdì 27 maggio nel santuario della Madonna del Murazzo. Sempre al Murazzo si concluderà il mese mariano, lunedì 30 e martedì 31 maggio, e proprio per il giorno della chiusura è prevista la recita del Rosario non alle 18.15 ma alle 21, sempre trasmesso in diretta su TvQui.