Islam: oltre 2,6 milioni di musulmani in Italia festeggiano oggi la fine del Ramadam. Lafram (Ucoii), “le comunità preghino per la pace”

L’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia annuncia che lunedì 2 maggio sarà il primo giorno di Shawwal, dunque il giorno dell’Eid el Fitr (la festa per la fine del mese di Ramadan). Oltre 2,6 milioni di musulmani in Italia festeggeranno la fine del mese del digiuno dopo due anni di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19. “Quest’anno – si legge in una nota diffusa dall’Unione –, ringraziando Dio, le oltre 1.200 sale di preghiera dislocate in tutto lo stivale sono riuscite a svolgere il rito del Tarāwīḥ, la veglia notturna di preghiera in cui quotidianamente, durante il Ramadan, si recita una parte del Corano. È stato un mese benedetto contraddistinto però dalle notizie sconvolgenti del conflitto in Ucraina ma anche dai conflitti in Palestina, Siria, Afghanistan, Yemen e Iraq”. “Nel porgere gli auguri a tutte le comunità islamiche d’Italia – ha commentato il presidente dell’Ucoii Yassine Lafram – invitiamo tutti i fratelli e le sorelle impegnati nella preghiera di lunedì prossimo a invocare l’Altissimo affinché possa far prevalere il sentimento di pace nel cuore degli uomini”.