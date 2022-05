Scienze religiose: Istituti superiori Triveneto, domani a Vicenza un incontro con Mauro Magatti

C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo? Nel contesto frammentato e insieme globale a livello internazionale, lo scarto cristiano si dà come paradosso. In particolare la formazione di persone competenti e gioiose rappresenta una sfida per il futuro della chiesa e della società.

Parte da queste considerazioni l’appuntamento promosso dagli Istituti superiori di Scienze religiose del Triveneto e coordinato dall’Istituto di Vicenza, che si terrà domani, martedì 3 maggio, nel capoluogo berico e online, dalle 17.30 alle 19.30. Sul tema “Specialisti gioiosi. Le scienze religiose nel contesto attuale” interverrà il sociologo ed economista Mauro Magatti, docente dell’Università Cattolica di Milano e autore con Chiara Giaccardi del volume “La scommessa cattolica. C’è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo?”. Dopo la relazione è previsto il dialogo con i partecipanti.

I cristiani come possono vivere oltre l’alternativa di “specialisti senza spirito” o “gaudenti senza cuore”, per usare un’espressione di Magatti? “Alcune strade – afferma Leopoldo Sandonà, direttore dell’Issr di Vicenza – sono insite nel paradosso cristiano”. In particolare, “unire la motivazione, che è dimensione fondante della gratuità, e le competenze, necessarie per operare in determinati contesti, è oggi indispensabile nello scenario di un mondo in continua evoluzione”.

Questo evento è una prima proposta che mette insieme gli Issr del Triveneto con l’intento di condividere momenti comuni di riflessione visitando ogni anno un territorio diverso.

L’appuntamento è rivolto in particolare a studenti e docenti degli Istituti, ma può partecipare chiunque sia interessato al tema trattato e voglia avvicinare l’offerta formativa della rete accademica del Triveneto. L’evento si terrà in presenza, a Vicenza, al Centro diocesano “Mons. A. Onisto” (con ingresso da via Rodolfi 14/16) e online.