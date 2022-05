Diocesi: Lecce, domani si presenta il libro del card. Czerny sul magistero sociale di Papa Francesco

Domani, martedì 3 maggio, alle 18.30, nella sala conferenze dell’Istituto superiore di scienze religiose metropolitano (Issrm) “don Tonino Bello” di Lecce (ex nuovo seminario in via Umbria a Lecce), sarà presentato il volume “Fraternità segno dei tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco” del card. Michael Czerny.

Nominato dal Pontefice, il 23 aprile scorso, prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, ha dato alle stampe, con don Christian Barone e con la prefazione di Papa Francesco, il volume edito da Libreria Editrice Vaticana. L’evento sarà introdotto dal saluto dell’arcivescovo, mons. Michele Seccia, e del professor Antonio Bergamo, direttore dell’Issrm di Lecce. Interverranno il professor Luigi Manca, docente di Patrologia e vicario generale dell’istituto, e mons. Nicola Macculi, assistente nazionale Coldiretti e direttore della Caritas diocesana. Concluderanno gli autori.