Diocesi: Ischia, festeggiamenti per il 20° anniversario della visita di san Giovanni Paolo II

Giovedì 5 maggio ricorre il 20° anniversario della visita di san Giovanni Paolo II a Ischia che lasciò all’isola una consegna racchiusa nelle parole “Accogli, ascolta, ama”. Per l’occasione, si legge in un comunicato, la diocesi locale ha promosso, per quel giorno, una messa che si terrà (ore 19.30) presso il piazzale delle Alghe in Ischia Ponte, alla presenza delle autorità religiose, civili e militari di Ischia, della Campania e dei fedeli. Il programma prevede anche la presentazione delle relazioni sinodali a chiusura della prima parte del Sinodo della diocesi di Ischia; la processione dei vescovi e del clero dalla cattedrale al piazzale delle Alghe.