Insegnamento religione cattolica: Calabria, al via incontri su “La comunicazione creativa” con Nembrini

“La comunicazione creativa dell’insegnante di religione”. È il titolo degli incontri organizzati dalla Conferenza episcopale calabra di “una nuova carne per la trasmissione della Parola nelle scuole”. Il progetto, avviato negli scorsi anni nell’arcidiocesi di Cosenza-Bisignano, vede ora coinvolte le metropolie calabresi e vedrà la presenza di Franco Nembrini. Il primo appuntamento sarà il 6 e 7 maggio (16.30-19) presso l’auditorium Giovanni Paolo II del seminario di Cosenza per la metropolia bruzia (diocesi di Rossano-Cariati, di Cassano all’Jonio, di Lungro e di San Marco Argentano-Scalea). Il secondo momento sarà il 9 e 10 maggio (16.30-19) presso l’auditorium “Famiglia di Nazareth” di Rizzioni, nella metropolia di Reggio Calabria-Bova e interesserà anche le diocesi di Locri-Gerace, Oppido Mamertina-Palmi, Mileto-Nicotera-Tropea. Terzo momento 11 e 12 maggio (16.30-19) nella metropolia di Catanzaro-Squillace e riguarderà anche le diocesi di Lamezia Terme e Crotone-Santa Severina.

Appuntamento conclusivo, dal titolo “Il rischio educativo”, il prossimo 13 maggio (ore 17.30), nella cattedrale di Reggio Calabria. Per l’occasione relazioneranno mons. Fortunato Morrone, arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica, e Franco Nembrini. L’incontro sarà moderato da Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano.