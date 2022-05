Anziani: Auser, il 7 maggio inaugurazione a Verbania del primo “parco benessere” dedicato

(Foto Auser)

Sabato 7 maggio, alle 15, si inaugura il Parco benessere per la terza età, il primo del suo genere in Italia, in corso Cairoli 39 a Verbania Intra. Tutto è partito da un progetto dell’Università del ben-essere Auser Verbania e realizzato grazie al contributo del Comune di Verbania e della Fondazione di Comunità del Vco. Con il prezioso lavoro dei volontari dell’Auser che, una volta individuata l’area, l’hanno ripulita, sistemata, abbellita con fiori e piante e collocato i macchinari. A disposizione degli anziani ci saranno infatti alcuni macchinari per esercizi fisici, appositamente pensati per utenti over 60.

Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, uno spazio dove persone di ogni età potranno trascorrere tempo piacevole all’insegna del benessere e della socialità.