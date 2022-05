Primo maggio: diocesi Chieti-Vasto, domenica ad Atessa la Giornata per il mondo del lavoro

Ad una settimana di distanza dal 1° maggio, l’arcidiocesi di Chieti-Vasto vivrà domenica prossima la Giornata per il mondo del lavoro 2022. Per l’occasione, l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e dal lavoro ha organizzato un incontro-dialogo che si terrà dalle 17.30 ad Atessa, presso il Giardino del Pozzo Antico in contrada Saletti. Il tema scelto dai vescovi italiani per il messaggio in occasione del 1° maggio, ricordano dall’arcidiocesi, è “La vera ricchezza sono le persone. Dal dramma delle morti sul lavoro alla cultura della cura”. All’evento di domenica 8 maggio parteciperanno mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, Giulio Borrelli sindaco di Atessa, Luigi D’Alessandro vicepresidente dell’Anmil, e Annalisa Antichi, imprenditrice. Introdurrà i lavori i lavori Daniela Palladinetti, direttrice dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro.