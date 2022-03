Sono complessivamente 78.021 le persone in fuga dal conflitto in Ucraina giunte finora in Italia, di cui 40.204 sono donne, 7.659 uomini e 30.158 minori. Ne dà notizia il Viminale precisando che “rispetto a ieri, l’incremento è di 1.174 ingressi nel territorio nazionale”. Si confermano come principali città di destinazione Milano, Roma, Napoli e Bologna.