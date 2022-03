Cammino sinodale: Benevento, venerdì mons. Accrocca incontra un centinaio di giovani. Sarà l’occasione per riaprire il Centro di pastorale giovanile

È in programma per la serata di venerdì 1° aprile l’incontro dell’arcivescovo di Benevento, mons. Felice Accrocca, con un centinaio di giovani che saranno i protagonisti dei tavoli sinodali. Sarà l’occasione per la riapertura, dopo due anni di chiusura per le restrizioni dovute alla pandemia, del Centro diocesano di pastorale giovanile. L’appuntamento con il Sinodo diocesano dei giovani, alla vigilia del pellegrinaggio degli adolescenti dal Papa del 18 aprile, al quale parteciperanno più di 200 ragazzi provenienti da varie parrocchie dell’arcidiocesi, consentirà di riprendere l’operatività del “C’entro” – si legge in una nota – “con un ricco programma di attività curato da don Antonio Malfi, direttore della Pastorale giovanile e la sua equipe, costituita da giovani animatori rappresentanti delle diverse zone pastorali della diocesi”.

“In cantieri – viene spiegato – alcuni progetti con il mondo della scuola, in particolare i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto) e l’apertura del C’entro per l’accoglienza, l’ascolto e la condivisione di uno spazio libero per riflettere insieme, studiare e pregare. Il Centro è un ambiente che offre inoltre numerose possibilità anche sul fronte della socializzazione attraverso una sala prove per la musica, laboratori per attività, una sala-pub per incontri di svago”.