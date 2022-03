Papa Francesco: le celebrazioni della Settimana Santa

Inizieranno il 10 aprile, Domenica delle Palme, per concludersi il 17 aprile con la Messa di Pasqua in piazza San Pietro le celebrazioni papali della Settimana Santa. A rendere noto il calendario è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Domenica 19 Aprile, in piazza San Pietro alle 10, Papa Francesco benedirà le palme e gli ulivi e, al termine della processione, presiederà la celebrazione eucaristica. Il 14 aprile, Giovedì Santo, alle 9.30 nella basilica di San Pietro il Santo Padre presiederà la Messa del Crisma, insieme ai patriarchi, ai

cardinali, agli arcivescovi, ai vescovi e ai presbiteri (diocesani e religiosi) presenti a Roma. Il 15 aprile, Venerdì Santo, la celebrazione della Passione del Signore, in programma nella basilica di San Pietro alle 17: Francesco presiederà la Liturgia della Parola, l’Adorazione della Croce e la Comunione. Alle 21.15 la Via Crucis al Colosseo, al termine del quale il Papa rivolgerà la sua parola ai fedeli e impartirà la benedizione apostolica. Il 16 aprile, Sabato Santo, il Santo Padre presiederà la Veglia pasquale nella Notte Santa, alle 19.30 nella basilica di San Pietro: benedirà il fuoco nuovo nell’atrio della Basilica di San Pietro, e dopo l’ingresso processionale in basilica con il cero pasquale e il canto dell’Exsultet, presiederà la Liturgia della

Parola, la Liturgia battesimale e la Liturgia Eucaristica, che sarà concelebrata con i patriarchi, i cardinali, i vescovi che lo desiderano e alcuni presbiteri, fino a disponibilità di posti. Il 17 aprile, Domenica di Pasqua, alle 10 il papa presiederà la celebrazione eucaristica in piazza San Pietro9, al termine della quale, alle ore

12, dalla loggia centrale della basilica, impartirà la benedizione “Urbi et Orbi”.