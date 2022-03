Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, 91° Instant Report Altems. Troppi ricoveri in Calabria e Sardegna, Puglia al primo posto per vaccinazione adulti

A meno di 24 ore dalla fine dello stato di emergenza che decade dopo circa due anni, è rischio per Sardegna e Calabria: infatti, al 28 marzo le due regioni hanno numeri “da zona gialla”, superano, cioè, le soglie di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e di Area non critica, che erano state rispettivamente fissate al 10% e 15%, dal decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covif-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. E’ quanto si legge nel 91° Instant Report Covid-19 dell’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, Facoltà di economia, campus di Roma.

“Nell’ultima settimana – ribadisce Americo Cicchetti, direttore Altems – tornano a superare le soglie di pericolo. A poco più di un mese dalla discesa della curva della quarta ondata, il contagio preoccupa nuovamente e come un semaforo lampeggiante ci suggerisce che alcune misure sanitarie vanno ancora mantenute in queste settimane”. “Questo alert – prosegue – arriva oggi, giornata in cui termina lo stato d’emergenza per la pandemia da Covid-19, oltre che ultimo giorno del Gen. Francesco Paolo Figliuolo alla guida della Struttura commissariale a cui esprimo, a lui e al suo gruppo, i ringraziamenti a nome di Altems per quanto fatto in questi ultimi 396 giorni”.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, la regione associata al tasso di copertura più elevato per la fascia d’età 50-79 anni è la Puglia (86,3%), mentre la regione con la percentuale minore di vaccinati nella stessa fascia risulta essere la Sicilia (72,7%). Per quanto concerne la fascia d’età 5-19 anni, la regione associata al tasso di copertura più elevato è la Lombardia (27,6%) mentre quella con la percentuale minore di vaccinati nella stessa fascia risulta essere la Provincia autonoma di Bolzano (15,3%). Sul territorio nazionale, la copertura vaccinale delle 3°dosi nella fascia d’età 50-79 anni è dell’81,2%, mentre nella fascia d’età 5-19 anni è del 23,3%.