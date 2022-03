Pnrr: Mims, raggiunti gli obiettivi per il primo trimestre 2022. Giovannini (ministro), “proseguiamo l’attuazione in linea con gli impegni presi con l’Ue”

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili è in linea con l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) avendo raggiunto, dopo quelli previsti per il 2021, anche i due obiettivi in scadenza nel primo trimestre dell’anno. In particolare si tratta, spiega una nota del Mims, “della riforma della semplificazione normativa e il rafforzamento della governance per una migliore realizzazione degli investimenti per l’approvvigionamento idrico e della firma delle 158 convenzioni previste per attuare il Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (Pinqua)”. “Con i traguardi di oggi abbiamo già raggiunto dieci dei 57 di nostra competenza previsti dal Pnrr, di cui otto conseguiti nel 2021 (compresa la riforma di pianificazione strategica in ambito portuale originariamente prevista per la fine di quest’anno) e due a marzo di quest’anno”, ha evidenziato il ministro Enrico Giovannini, aggiungendo che “proseguiamo l’attuazione del Pnrr in linea con gli impegni presi a livello europeo”. “Lavoriamo affinché la realizzazione del Piano prosegua nei tempi previsti, consapevoli delle complessità dell’attuale congiuntura economica e delle difficoltà del contesto internazionale”, ha proseguito il ministro, aggiungendo che “contestualmente al raggiungimento del traguardo relativo al Pinqua oggi presentiamo un Rapporto di approfondimento su questo importante investimento dedicato alla rigenerazione urbana e alla promozione di una nuova offerta abitativa per le fasce più deboli della popolazione, ispirata ai principi di inclusione, di lotta alle disuguaglianze e di sostenibilità ambientale”.