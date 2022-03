Ucraina: Bartolo (europarlamentare), “solidarietà a Tarquinio, contro l’aumento della spesa per le armi per costruire la pace”

“Piena solidarietà al direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, per le accuse ricevute ieri nel corso della trasmissione ‘L’aria che tira’ di La7”. Lo dichiara l’eurodeputato di S&D, Pietro Bartolo in una nota. “Sono convinto, come ripeto da giorni, che proseguire sulla strada delle armi sia un errore. La pace si costruisce attraverso i negoziati e non sulla pelle dei popoli, delle persone – continua -. Essere contro l’aumento della spesa per gli armamenti, non significa essere dalla parte di Putin. Significa non volersi arrendere ad un’escalation di violenza”.