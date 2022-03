Consiglio d’Europa: conferenza dei ministri della Cultura. “Creare il nostro futuro: creatività come risorsa”

“La cultura, la creatività e il patrimonio culturale sono risorse strategiche per forgiare un’Europa diversa e democratica. La cultura è un motore per la trasformazione politica, sociale e tecnologica ma è anche direttamente influenzata dalle sfide globali di oggi. La cultura e la creatività, il patrimonio culturale e il paesaggio contribuiscono a garantire la libertà di espressione (online e offline), a sostenere gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, a potenziare la società civile, a stimolare il dibattito pubblico e a fornire una piattaforma educativa per una cittadinanza democratica”. Nel quadro della Presidenza italiana del Comitato dei ministri, il Consiglio d’Europa e il ministero della Cultura italiano organizzano una Conferenza dei ministri della Cultura in formato ibrido (a Strasburgo e online) il 1° aprile (dalle 9.30 alle 17.00). Il ministro della Cultura italiano Dario Franceschini e la segretaria generale CdE Marija Pejčinović Burić terranno i discorsi di apertura. Il ministro della Cultura e della politica dell’informazione ucraino “interverrà alla conferenza con una dichiarazione che porrà l’accento non solo sull’impatto negativo e i danni arrecati alla cultura e al patrimonio culturale dell’Ucraina in seguito all’aggressione da parte della Federazione russa, ma anche sulla resilienza del suo Paese e sull’uso di forze creative”.

“La conferenza mira a esaminare in modo approfondito le sfide e le opportunità delle tecnologie digitali per la politica culturale europea, gli standard del patrimonio culturale e le pratiche audiovisive in due sessioni principali: “le conseguenze degli sviluppi tecnologici, tra cui l’intelligenza artificiale per le convenzioni sul patrimonio culturale del Consiglio d’Europa (Granada, Valletta, Faro e Nicosia), anche nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; le specifiche sfide poste alla creatività, alla diversità e al pluralismo dagli sviluppi dell’Ia e dagli attori digitali globali che usano algoritmi predittivi nel campo dell’industria audiovisiva, così come la necessità di promuovere la diversità culturale e la partecipazione culturale nel campo del digitale e nella produzione creativa”.

La parte iniziale dell’evento sarà aperta ai media e sarà trasmessa in diretta sul web.