Papa Francesco: domani riceve in udienza la Federazione Italiana per l’Autismo

Alla vigilia della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo Papa Francesco, non ha voluto far mancare la propria vicinanza alle persone autistiche e a tutti coloro che quotidianamente si impegnano per far emergere le unicità e il rispetto per le stesse. Il Santo Padre ha infatti concesso, per la giornata di domani, 1°aprile, un’udienza particolare alla Fondazione Italiana per l’Autismo, l’organizzazione di cui fanno parte le associazioni e gli enti che rappresentano il mondo dei familiari delle persone autistiche, dei servizi all’autismo e della ricerca scientifica. Durante l’incontro – si legge in una nota – il Pontefice porterà il proprio saluto a tutti i presenti e avrà l’occasione di ascoltare il messaggio di Filippo, un ragazzo di 20 anni, che si farà portavoce e testimone delle necessità, della gioia di vivere e delle fatiche che le persone con disturbi dello spettro autistico esprimono. Al termine dell’udienza i ragazzi, che partecipano al progetto di formazione e lavoro dell’impresa sociale BreakCotto, distribuiranno il pranzo ai poveri della mensa di Papa Francesco. “Un segno di riconoscenza per l’accoglienza e la sensibilità mostrata nei confronti delle tematiche legate all’autismo”, si legge nel comunicato: “Un messaggio di speranza, in un momento di grande difficoltà e tensione, per un mondo in grado di accogliere invece di escludere”. In Italia, stando agli ultimi dati, un 1 bambino su 77, nella fascia tra i 7 e i 9 anni, presenta un disturbo dello spettro autistico. In questi ultimi due anni, l’isolamento ha aggravato le condizioni delle persone autistiche e complicato ulteriormente il quotidiano dei “caregivers”. Il finanziamento della ricerca riveste quindi un ruolo ancora più importante per dare continuità ai percorsi con équipe multidisciplinari. Dal 2015 la FIA (Fondazione Italiana per l’Autismo) si impegna nel finanziamento di progetti di ricerca al fine di individuare sempre più precocemente i disturbi dello spettro autistico e nella promozione di un intervento clinico basato sull’evidenza e supportato da esperti della comunità scientifica. La Fondazione, inoltre, si pone l’obiettivo di “portare all’attenzione dell’opinione pubblica le tematiche legate all’autismo, trattandole con solide fondamenta scientifiche”. La lista dei progetti selezionati dai Comitati Scientifici della Fondazione e conseguentemente finanziati è consultabile sul sito. Dal 2007, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha istituito la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. La serata del 2 aprile vedrà dunque i più importanti monumenti italiani illuminarsi di blu per informare la popolazione rispetto alle tematiche dell’autismo. Proprio in occasione di questa giornata, nel 2022, torna la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #sfidAutismo22 di FIA – Fondazione Italiana per l’Autismo.