Fondazione La Pira: Patrizia Giunti è la nuova presidente. Succede a Mario Primicerio

E’ Patrizia Giunti la nuova presidente della Fondazione Giorgio La Pira per il triennio 2022-2025. È stata eletta dal Consiglio di amministrazione, anch’esso rinnovato dall’Assemblea dei soci fondatori, tenutasi ieri, 30 marzo, nella sede di via La Pira, 5, a Firenze. Prende il posto di Mario Primicerio, che ha guidato la Fondazione dal termine del suo mandato di sindaco di Firenze (1999) succedendo alla prima presidente, Fioretta Mazzei, scomparsa nel novembre 1998.

Unanime e caloroso il ringraziamento di tutta l’Assemblea per il grande impegno profuso in questi anni da Primicerio, che adesso si occuperà soprattutto dei rapporti con i numerosi gruppi e associazioni che si rifanno agli insegnamenti del Professore.

Vice presidente è stato confermato Gabriele Pecchioli, che è anche presidente dell’Opera per la Gioventù Giorgio La Pira. Conferma anche per gli altri consiglieri uscenti: padre Antonio Cocolicchio, provinciale dei domenicani, Maurizio Certini e Giacomo Ossadi.

Patrizia Giunti, 63 anni, avvocato, è attualmente titolare della cattedra di Istituzioni di diritto romano e di Diritto romano alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, insegnamento che fu tenuto per 40 anni proprio da Giorgio La Pira.

Laureata nel 1984, ha conseguito un dottorato di ricerca in Diritto romano e Diritti dell’Oriente mediterraneo all’Università La Sapienza di Roma e dopo un periodo come ricercatrice all’Università di Urbino, nel 1992 ha vinto il concorso di professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Firenze, dove ha assunto la cattedra di Esegesi delle fonti del diritto romano. Professore ordinario dal febbraio 2000, nella stessa Facoltà fiorentina, è anche professore incaricato per i corsi di Istituzioni di diritto romano e Storia del diritto romano presso la Pontificia Università Lateranense. Quale componente della Commissione ministeriale per l’edizione nazionale delle opere Giorgio La Pira, istituita presso il Mibac ne ha curato alcuni volumi.