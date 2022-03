Maria Romana De Gasperi: il 2 aprile in onda il ricordo di Tv2000

“La politica si è impoverita, non ci dà oggi un entusiasmo, non ci dà una ragione di vita. Allora c’era. Oggi non sono capaci di darcela”. Così Maria Romana De Gasperi morta a Roma all’età di 99 anni, in un’intervista al programma ‘Soul’ che Tv2000 ritrasmette, sabato 2 aprile, alle 20.50, e lunedì 4 aprile, alle 21, su Radio InBlu2000.

Dall’intervista con Monica Mondo emerge la sua fiducia nel testimoniare soprattutto ai giovani, e con l’opera della Fondazione ‘De Gasperi’ di cui è stata presidente, cosa significa l’impegno politico, e cosa significa per un cristiano, cosa ha voluto dire e cosa vuol dire l’Europa unita. “L’unità dei popoli – sottolineava Maria Romana De Gasperi – è una cosa stupenda. L’unità europea, come era stata ideata e studiata, è una cosa stupenda”. “Mi ricordo questi uomini politici – proseguiva nell’intervista a Tv2000 – mi ricordo bene Schuman, mi ricordo Adenauer, erano persone di una certa età ma avevano l’anima giovane perché sapevano di cominciare qualcosa di estremamente nuovo e di così importante come l’unità dei popoli, per una politica comune, di difesa dei propri principi e delle proprie idee ma soprattutto anche una forza nei confronti del resto del mondo”.

Maria Romana De Gasperi, guardando all’operato del padre, ricordava che “avere la libertà di essere pulito, di non dover pagare nessuno, di poter fare la voce forte e dire la verità sulle cose dà una grande forza ed è molto importante”. “Io l’ho visto in certi discorsi buttarsi con l’anima su quello che diceva, non c’era niente di personale”.