Cittadinanza attiva: anche il Masci aderisce a @RomacuraRoma. Il 2 aprile al Parco della Resistenza per un’attenta ripulitura

Ance il Movimento adulti Scout cattolici italiani (Masci) aderisce alla giornata che, sabato 2 aprile, Roma Capitale dedica alla cura collettiva di strade, piazze e aree verdi in tutta la città. Il Masci sarà impegnato nella ripulitura del Parco della Resistenza: 24 le comunità degli Adulti Scout coinvolte, che si sono date appuntamento dalle 9 alle 13 allo storico parco degli anni Quaranta progettato da Raffele Vico, in via della Piramide Cestia. Il segretario del Masci Lazio, Alberto Cuccuru, spiega: “Ci piace sottolineare l’aspetto del prendersi cura della porzione di città di cui vogliamo farci carico”. “Che il prendersi cura sia un atteggiamento costante e continuo e non un fatto episodico”, l’auspicio di Cuccuru: “Che sia l’impegno di ogni giorno. Gli Adulti Scout del Masci Lazio faranno la loro parte per la Capitale”.

Centinaia sono gli interventi organizzati in tutta Roma per l’iniziativa che verrà veicolata sui social con @RomacuraRoma, di cui l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ha il coordinamento e l’organizzazione. 375 le associazioni coinvolte per un totale di quasi 450 iniziative. Oltre a Masci, hanno aderito Agesci, Acli, A.S. Roma, Fondazione S.S. Lazio, Comunità di Sant’Egidio, Caritas, Lipu, Marevivo, Tevere Day, la Facoltà di Architettura, vari istituti scolastici e decine di comitati di quartiere.