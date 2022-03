Eurobarometro: la grande maggioranza degli europei favorevole ai vaccini Covid-19 e soddisfatta del ruolo svolto dall’Ue nella pandemia

“Gli europei sono ampiamente soddisfatti del ruolo dell’Ue nel garantire l’accesso ai vaccini Covid-19 e hanno un atteggiamento positivo nei confronti dei vaccini”, rivela un sondaggio Eurobarometro Flash pubblicato oggi. I risultati confermano le tendenze positive evidenziate nella prima indagine condotta a maggio 2021. Secondo i risultati dell’indagine condotta a febbraio 2022, più di sette europei su dieci (71%) ritengono che l’Unione europea svolga un ruolo chiave per garantire il loro accesso ai vaccini Covid-19 nel loro Paese. Inoltre, il 53% (+6 pp.) è soddisfatto del modo in cui l’Ue ha gestito la strategia di vaccinazione, mentre il 38% (-7 pp.) non è soddisfatto. A livello nazionale, il 48% degli europei si dichiara soddisfatto del modo in cui il proprio governo nazionale ha gestito la vaccinazione. Un’ampia maggioranza (77%) ritiene che “nel complesso, i benefici dei vaccini superino qualsiasi possibile rischio”, il 74% che i vaccini autorizzati nell’Ue siano sicuri e il 71% che i vaccini siano l’unico modo per porre fine alla pandemia. Sette intervistati su dieci (70%) pensano che per porre fine alla pandemia sia fondamentale che tutti i Paesi del mondo abbiano accesso ai vaccini. Tuttavia, il 55% teme ancora che i vaccini abbiano effetti a lungo termine che ancora non conosciamo (-7 pp. dal 2021).