Diocesi: Perugia, il 1° aprile presentazione e firma della convenzione per il “Progetto C.A.S.A”

Si terrà venerdì 1° aprile, alle 11, nella sala “Don Giacomo Rossi” del Villaggio della Carità di Perugia (via Montemalbe 1 – zona via Cortonese), la conferenza stampa di presentazione e la firma della convenzione tra il Comune di Deruta, la Fondazione di Carità San Lorenzo e la Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve per il “Progetto C.A.S.A.” (Cooperare per l’Attuazione della Sostenibilità Abitativa).

Interverranno all’incontro il sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, presidente dell’Anci Umbria, il presidente della Fondazione di Carità San Lorenzo, Maurizio Santantoni, e il direttore della Caritas diocesana, don Marco Briziarelli. Si tratta di una convenzione particolarmente significativa in ambito territoriale, che dà vita a una sinergia tra istituzione civile locale e Chiesa diocesana nel prendersi cura delle crescenti fragilità e vulnerabilità legate al disagio abitativo sempre più crescente anche in Umbria.