Ucraina: Aiart, “solidarietà a Marco Tarquinio, no a giornalismo che travisa le parole”

L’Aiart esprime solidarietà al direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. “Affermare che ‘lavora per Putin’ e quindi definirlo ‘fazioso e falso’ significa commettere un grosso errore di fallacia argomentativa”. Lo scrive l’associazione in una nota.

Il presidente nazionale Aiart, Giovanni Baggio, chiede con forza che il mondo del giornalismo sappia distinguersi per un servizio informativo caratterizzato dal libero confronto capace di rendere leggibile ogni situazione. “Rifiutiamo – conclude Baggio – un giornalismo che travisa le parole e le forza verso tesi precostituite”.