Armida Barelli: Milano, convegno in Università Cattolica, “Con cuore di donna”

Nell’ambito delle iniziative che l’Istituto Giuseppe Toniolo organizza per la promozione della 98ma Giornata per l’Università Cattolica, venerdì 1° aprile, alle ore 15.00, si terrà l’incontro “Con cuore di donna”. Interverranno: Aldo Carera, direttore dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani”, Tiziana Ferrario, ideatrice e curatrice della graphic novel “Armida Barelli. Nulla sarebbe stato possibile senza di lei” (Franco Cosimo Panini editore), Alessandro Zaccuri, direttore della comunicazione in Università Cattolica. Modererà Roberto Fontolan. La Giornata per l’Università Cattolica sarà celebrata domenica 1º maggio, strettamente correlata alla beatificazione di Armida Barelli, cofondatrice dell’ateneo. L’evento si svolgerà in presenza presso la Sala Negri da Oleggio dell’Università Cattolica a Milano, ma è prevista la diretta streaming accessibile dai portali unicatt.it e istitutotoniolo.it. Per iscriversi all’evento: https://www.istitutotoniolo.it/save-the-date-con-cuore-di-donna/