Diocesi: Lucera-Troia, venerdì 1° aprile la Via Vitae 2022 in preparazione alla Pasqua

Si terrà venerdì 1° aprile, la Via Vitae diocesana, in preparazione alla Pasqua. La celebrazione, che sarà ospitata presso l’Anfiteatro di Lucera alle ore 19.30 con la collaborazione dell’Azione Cattolica diocesana, sarà presieduta dal vescovo, mons. Giuseppe Giuliano che ne ha redatto il testo intitolato “La vita di Dio donata agli uomini”. “Anche quest’anno – scrive mons. Giuliano nella sua Premessa – viene offerta una meditazione sul mistero pasquale del Signore. Mistero di morte che si apre alla vita, mistero della vita che, passando attraverso l’amore ‘fino in fondo’, si fa vittoria sulla morte fino a renderla feconda di vita”.