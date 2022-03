Cancro al seno: Casa Sollievo Sofferenza, dall’Airc 610mila euro per validare l’algoritmo Portent e individuare precocemente i casi a rischio metastasi

La Fondazione Airc-Associazione italiana ricerca sul cancro ha assegnato al Laboratorio di Oncologia dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo un Investigator Grant da 610 mila euro per il progetto di ricerca Portent, che ha l’obiettivo di generalizzare un algoritmo per individuare precocemente i casi di cancro al seno che hanno maggiori probabilità di evolvere in maniera sfavorevole e di sviluppare metastasi.

Il progetto Portent , presentato da Paola Parrella, medico e ricercatrice del Laboratorio di Oncologia, è uno studio di ricerca traslazionale il cui obiettivo finale è sviluppare anche degli esami di laboratorio applicabili direttamente all’attività clinica e finalizzati a migliorare le terapie dei pazienti. Oggi, nel carcinoma del seno, le principali urgenze sono date dall’identificazione precoce delle pazienti a rischio di evoluzione negativa e dalla conseguente ricerca di nuovi e più efficaci trattamenti allorché la malattia manifesti una progressione.

In uno studio precedente – il progetto Bremir finanziato dal ministero della Salute –, i ricercatori del Laboratorio di Oncologia avevano già identificato 8 miRna alterati nelle pazienti con evoluzione negativa della patologia. Analizzando poi 223 casi di carcinoma del seno reclutati presso la Senologia di Casa Sollievo, è emerso che due di questi miRna sembrano essere effettivamente in grado di prevedere una evoluzione negativa della patologia entro i successivi 15 anni dalla diagnosi. Sulla base di questi risultati, il team di biostatistici ha sviluppato un algoritmo (formula matematica), che include parametri clinici già utilizzati ai quali è stata aggiunta l’analisi dei due miRna identificati nello studio Bremir. È emerso che l’aggiunta dei due miRna al modello clinico base migliora la capacità di predire l’evoluzione negativa della malattia