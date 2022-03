Yemen: Unicef, “nei primi due mesi dell’anno ricevute segnalazioni di almeno 47 bambini uccisi o feriti in diverse località”

“In seguito all’intensificarsi del conflitto nel 2021, le violenze sono continuate ad aumentare quest’anno e, come sempre, i bambini sono quelli che ne soffrono di più e per primi. Solo nei primi due mesi di quest’anno, ci sono arrivate notizie di 47 bambini uccisi o mutilati in diverse località in Yemen”. Lo dichiara Philippe Duamelle, rappresentante dell’Unicef in Yemen.

“Da quando il conflitto si è inasprito in Yemen circa sette anni fa, le Nazioni Unite hanno verificato che oltre 10.200 bambini sono stati uccisi o feriti. I numeri reali sono probabilmente molto più alti”, osserva Duamelle, che conclude: “L’Unicef chiede alle parti in conflitto in Yemen e a coloro che esercitano influenza sulle stesse di proteggere i civili ovunque essi siano. La sicurezza dei bambini, il loro benessere e protezione devono essere salvaguardati sempre”.