Politica: Milano, martedì 15 marzo la Fondazione De Gasperi presenterà i podcast dedicati alle figlie dei padri della Repubblica italiana

(Foto: Fondazione De Gasperi)

Avvicinare i giovani ad alcune delle figure più significative della Repubblica italiana attraverso le voci delle figlie è l’obiettivo dei podcast Le Figlie della Repubblica che la Fondazione De Gasperi ha realizzato, con il sostegno di Fondazione Cariplo e promossi in partnership con il Corriere della Sera, e che saranno condivisi con gli studenti dell’Università Cattolica.

L’evento per la presentazione del progetto avrà luogo martedì 15 marzo, alle ore 17.30, presso l’Università Cattolica (aula Pio XI in largo Gemelli 1, a Milano) e sarà introdotto da Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell’Ateneo, insieme a Elena Bonetti, ministro per le Pari Opportunità e la famiglia, e a Erika Stefani, ministro per le Disabilità.

Seguiranno in presenza gli interventi di Angelino Alfano, presidente Fondazione De Gasperi, di Valeria Negrini, vice presidente di Fondazione Cariplo, Martina Bacigalupi, responsabile progetti di Fondazione De Gasperi, e online di Martina Cirelli, studentessa che ha collaborato al progetto “Figlie della Repubblica”, Serena Andreotti e Chiara Ingrao. L’evento sarà moderato da Tommaso Pellizzari, responsabile podcast del Corriere della Sera. Le conclusioni saranno affidate al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini.

Il progetto “Le Figlie della Repubblica” della Fondazione De Gasperi, in occasione dei 40 anni dalla sua nascita, è nato da un’idea di Martina Bacigalupi per raccontare grandi personaggi che hanno operato mettendo la loro passione e i loro ideali al servizio del Paese. La realizzazione è di “Ways – the storytelling agency” con la voce narrante di Alessandro Banfi, la scrittura e la direzione di Emmanuel Exitu e la supervisione storica di Antonio Bonatesta.

I podcast hanno come protagoniste Maria Romana De Gasperi, Serena Andreotti, Flavia Piccoli Nardelli, Chiara Ingrao e Stefania Craxi, che raccontano i loro padri, Alcide, Giulio, Flaminio, Pietro e Bettino.

I podcast sono disponibili sul sito istituzionale della Fondazione, sul sito del Corriere della Sera e su tutte le principali piattaforme di podcast.