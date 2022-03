Papa Francesco: nomina mons. Sandro Salvucci arcivescovo metropolita di Pesaro

(Foto: Istituto teologico marchigiano)

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’arcidiocesi metropolitana di Pesaro presentata da mons. Piero Coccia e ha nominato arcivescovo metropolita di Pesaro don Sandro Salvucci, del clero dell’arcidiocesi metropolitana di Fermo, parroco dell’Unità pastorale di Montegranaro. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede.

Mons. Sandro Salvucci è nato il 3 aprile 1965 a Macerata, nell’omonima provincia e diocesi, e fa parte del Movimento dei Focolari. Ha frequentato il Seminario arcivescovile di Fermo, dove ha conseguito il baccalaureato in Teologia, l’Almo Collegio Capranica e la Pontificia Università Gregoriana, dove ha ottenuto la licenza in Teologia morale.

È stato ordinato sacerdote il 25 settembre 1993 per l’arcidiocesi di Fermo, dove si è incardinato.

Ha ricoperto i seguenti incarichi: vicario parrocchiale nella parrocchia di SS. Annunziata a Porto Sant’Elpidio (1994-1999); direttore del Comitato diocesano per il diaconato permanente (1999-2006); animatore spirituale del Centro diocesano di spiritualità Villa Nazareth (2001-2006); membro del Collegio dei consultori (2004-2012); rettore del Seminario arcivescovile di Fermo (2006-2014).

Attualmente è parroco dell’Unità pastorale di Montegranaro, animatore e responsabile del Movimento diocesano dell’Opera di Maria (Movimento dei Focolari), docente di Teologia morale presso l’Istituto teologico marchigiano e l’Issr di Fermo (dal 1995) e direttore del Centro diocesano vocazioni (dal 1998).