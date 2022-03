Ucraina: Italia non profit, lanciata la piattaforma che raccoglie tutte le iniziative di solidarietà legate all’emergenza umanitaria

(Foto Italia non profit)

Italia non profit lancia “Emergenza Ucraina: come aiutare” (italianonprofit.it/emergenza-ucraina), la piattaforma che raccoglie tutte le iniziative di solidarietà legate all’emergenza umanitaria in Ucraina. Uno spazio di orientamento per tutte quelle persone che vorrebbero compiere un gesto – anche piccolo – ma non sanno da dove partire e cercano un punto di riferimento.

“La crisi ucraina ha attivato le nostre migliori energie – si legge in una nota – e acceso la nostra motivazione: migliaia di italiani sono scesi in piazza per chiedere la pace, migliaia hanno aderito e stanno aderendo in queste ore alle iniziative di solidarietà che – spontanee o organizzate – sono cresciute in maniera esponenziale”. Una moltitudine di opportunità attraverso le quali è difficile orientarsi: come destinare la propria donazione in modo sicuro? Come scegliere attività di volontariato che abbiano impatto? Come assicurarsi che le richieste di accoglienza provengano da una fonte validata? Per rispondere a queste e ad altre domande Italia non profit lancia “Emergenza Ucraina: come aiutare”.

La piattaforma offre una risposta immediata a chiunque voglia dare una mano e contribuire con un aiuto. All’interno del portale saranno disponibili informazioni chiare, precise e facilmente consultabili attraverso un’interfaccia user friendly, anche da mobile.

Attraverso un menù sarà possibile consultare e scegliere gli enti attivi nell’emergenza a cui donare tramite raccolta fondi; le iniziative di volontariato per cui attivarsi (in persona o digitalmente); le raccolte di beni fisici a cui aderire (raccolta di indumenti, medicinali, derrate alimentari); le possibilità di candidarsi alla rete di ospitalità per i profughi.

Allo stesso modo, le organizzazioni non profit avranno la possibilità di segnalare i propri progetti e le proprie raccolte fondi, aumentandone così la visibilità e le possibilità di successo. Anche le aziende potranno dare riprova del loro impegno in attività di Csr a sostegno di questa causa attraverso l’inserimento in piattaforma. La piattaforma darà anche la possibilità a chiunque di segnalare iniziative valide: queste verranno verificate e successivamente caricate sul portale.

“Di fronte all’orrore della guerra abbiamo deciso di mettere a disposizione di tutti il nostro lavoro volto a digitalizzare e innovare il grande mondo che ruota attorno alla solidarietà offrendo la possibilità ai cittadini di avvicinarsi in modo semplice, veloce e sicuro alle iniziative solidali che si sviluppano intorno alla crisi ucraina. In questo modo ci auguriamo di avvicinare sempre di più il Terzo Settore alle persone e di offrire a chi vuole donare i migliori strumenti di informazione e di scelta. Abbiamo pensato a un portale che possa essere facilmente replicabile ed attivabile in tempi rapidi per rispondere a tutte le situazioni di urgenza o in generale a tutti quei momenti in cui si mobilitino grandi forze in favore di una causa”, spiega Giulia Frangione, ceo di Italia non profit.