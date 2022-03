Quaresima: Fano, nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato 3 appuntamenti su “La Via della Croce”

Avranno come filo conduttore “La Via della Croce” i tre appuntamenti in programma nella parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato, nella diocesi di Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola. Domani, domenica 13 marzo, alle ore 16, la presentazione del restauro della Croce. Interverranno Paola Zollia, restauratrice, che parlerà delle diverse fasi del restauro, Guido Ugolini, responsabile scientifico dei Beni culturali diocesani, che interverrà su “La croce nell’arte” e don Marco di Giorgio, parroco e biblista, che parlerà de “La sapienza della croce innanzi alle sfide contemporanee”. Venerdì 1° aprile, alle ore 21, concerto all’ombra della Croce con musiche di Bach, Alain, Villa Lobos, Dowland eseguite dai docenti dell’Istituto diocesano di musica sacra. Venerdì 8 aprile gli appuntamenti si concluderanno, alle ore 21, con la Via Crucis per le vie della parrocchia animata dai ragazzi e dai giovani con inizio dal parco a fianco di via della Colonna.